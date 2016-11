Moffat County High School awards fall athletes

Moffat County High School fall sports teams recently acknowledged athletes for their hard work in football, volleyball, cross country, boys soccer and boys golf. Additional fall sports including rodeo and cheer will feature awards later in the school year.

The following is a list of Bulldog athletes who earned participation awards, varsity letters or additional honors.

Note: due to an incomplete list, this does not include the Academic All-State awards.

Cross Country

Riley Allen — Varsity letter, All-Conference First Team, All-State Honorable Mention, MCHS Cross Country LEAD Award (Leadership, Effort, Attitude, Dedicated)

Brandon Beason — Varsity letter

Wyatt Bellio — Varsity letter

Wyatt Boatright — Varsity letter

Abby Bohne — Varsity letter

Chris Carrouth — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Jerod Chacon — Participation award

Alyssa Chavez — Participation award

Madysen Cramer — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Tyler Driggs — Varsity letter

Kaylee Durham — Varsity letter

Wilson Eike — Participation award

Garrett Flint — Varsity letter

Liberty Hippely — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Colin Jensen — Participation award

Makenna Knez — Varsity letter, All-Conference First Team, LEAD Award

Nick Pugh — Varsity letter

Connor Scranton — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention, LEAD Award

Carter Severson — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Allison Villard — Varsity letter

Football

Dario Alexander — Participation award

Jared Atkin — Varsity letter

Jared Baker — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Kameron Baker — Participation award

Nathan Baker — Varsity letter

Braeden Barnes — Varsity letter

Colby Beaver — Varsity letter

Colby Beckett — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Trinitie Beckner — Varsity manager letter

Sean Colley — Participation award

Austin Crider — Varsity letter

Bryson Davis — Varsity letter

Marcus Delgado — Varsity letter

Drake Doherty — Participation award

Dave Drake — Participation award

Connor Etzler — Varsity letter

Tyler Fortune — Participation award

Kaden Hafey — Varsity letter, All-Conference First Team

Zoey Hammer — Varsity manager letter

Dalton Hatten — Participation award

Hugo Hernandez — Varsity letter

Kevin Hernandez — Participation award

Trenton Hillewaert — Participation award

Keenan Hildebrandt — Varsity letter, All-Conference First Team, Colorado High School Coaches Association All-State

Greg Hixson — Varsity letter

Douglas Holland — Participation award

Jaycee Holman — Varsity manager letter

Trevor Hume — Participation award

Toryn Hume — Varsity letter

Taylor Johnson — Participation award

Mikinzie Klimper — Varsity letter, All-Conference First Team

Logan Knez — Participation award

Chace Marshall — Varsity letter

Frankie Masterson — Varsity letter

Devon Mosman — Varsity letter

William Monsonnec — Varsity letter

Isaac Montoya — Varsity letter

Valerie Moreno — Varsity manager letter

Alex Nevarez — Varsity letter

Jadilson Nunez — Varsity letter

Bailey Overton — Participation award

Dominic Pascetti — Varsity letter, All-Conference First Team

Elias Peroulis — Varsity letter

John T Peroulis — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Jefferson Piatt — Varsity letter

Tane Pierce — Varsity letter

Angel Rodriguez — Participation award

Jarno Saathoff — Participation award

Cale Scranton — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Zane Shipman — Varsity letter, All-Conference First Team

Eddie Smercina — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention, Blue-Grey All-American Bowl

Josh Teeter — Varsity letter

Kacie Wheeler — Varsity manager letter

Ryan Zimmerman — Varsity letter, All-Conference First Team

Boys Golf

Mike Bingham — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Kasen Brennise — Varsity letter

James DeWald — Participation letter

Connor Etzler — Varsity letter

Torin Reed — Varsity letter

Gage Rowley — Varsity letter

Boys Soccer

Angel Acosta — Varsity letter

Jackie Barazza — Varsity manager letter

Ricardo Borja — Participation award

Canyon Chambers — Participation award

Tomas Dickhaut — Participation award

Marco Hernandez — Varsity letter, All-Conference Honorable Mention

Juan Loya — Varsity letter

Axeel Mendoza — Varsity letter

Daniel Moore — Varsity letter

Wyatt Nielsen — Varsity letter, Most Valuable Player

Josh Pando — Varsity letter

Micajah Prescott — Varsity letter

Emanuel Quezada — Varsity letter

Max Rodriguez — Participation award

Pedro Romero — Varsity letter

Robert Schmidt — Varsity letter

Ulises Silva — Varsity letter, All-Conference First Team

Victor Silva — Varsity letter

Luis Tarango — Varsity letter

Sydni Tripp — Varsity manager letter

Tristen Walls — Varsity letter

Miguel Zaragoza — Varsity letter

Volleyball

Rylie Anderson — Participation award

Alexis Blomquist — Participation award

Hannah Boulger — Participation award

Jana Camilletti — Varsity letter

Mattie Jo Duzik — Varsity letter, All-Conference First Team

Terry Gillett — Participation award

Hailee Herndon — Participation award

Tiffany Hildebrandt — Varsity letter

Brenna Knez — Participation award

Eliana Mack — Participation award

Alexis Main — Participation award

Makayla Martinez — Participation award

Cyalah Million — Participation award

Kayla Nash — Participation award

Morgan Nelson — Varsity letter

Quinn Pinnt — Participation award

Megan Olinger — Varsity letter

Emma Samuelson — Varsity letter

Alasjia Schiro — Participation award

Ebawnee Smercina — Participation award

Jaidyn Steele — Participation award

Stephenie Swindler — Participation award

Jenna Timmer — Participation award

Josie Timmer — Varsity letter

Kayla Weber — Participation award

Lexi Weber — Participation award

Darbi Zimmerman — Participation award