Thoughtful Parenting: Preschool for all Routt County kids

Routt County United Way envisions a community in which our children and adults succeed through education, income stability and healthy lives.

Why is Routt County United Way so passionate about preschool? Because early childhood education has a better return on investment than the stock market. The estimated return on investment for high-quality early childhood education is 10 percent. In comparison, the average return on investment in the stock market is 7.2 percent, as quoted by Katie Hamm, director of Early Childhood Policy at the Center for American Progress Action Fund.

Routt County United Way’s early childhood education goal is that every 3- and 4-year-old in Routt County has access to quality preschool education. The supporting facts are telling: Preschool can help combat crime, teen pregnancy and high school dropout rates. When children have the benefit of a high-quality early childhood education, they make cognitive and social gains that prepare them to start school. According to research at the University of Chicago, these foundational skills allow children to build on their learning and knowledge through school and into adulthood.

Conversely, a child without an early childhood education is 25 percent more likely to drop out of school, 40 percent more likely to become a teenage parent and 70 percent more likely to be arrested for a violent crime.

Why does early childhood education pay off so well? Children who participate need fewer services through the course of their lifetime. The benefits show up almost right away, with reduced need for special education and grade retention, which costs taxpayers an estimated $7,500 per child, according to the cost-benefit analysis of the Center for Child and Family Policy, Duke University. Through time, society, as a whole, benefits when these children become adults who need fewer public benefits and who are less likely to be incarcerated.

With such depth and breadth of research on the indisputable benefits of early childhood education, we believe it is possible for all Routt County children to access preschool. We know that, at any given time, there are approximately 400 children between birth and age 5 who are not in any known childcare or preschool system. Where are these children, and are they getting quality education from their parents or other unknown programs?

It is for this reason that Routt County United Way is working closely with our partners — First Impressions of Routt County, Craig-Scheckman Family Foundation, Yampa Valley Community Foundation and Integrated Community — to develop and conduct a survey for Routt County parents of young children. The goal is to obtain as many survey responses as possible, in order to both compile the most representative results, as well as filter out the greatest needs in our area.

If you see us come to your neighborhood, please open the door and tell us what your needs and preferences are for the education of your young children: Do you need preschool five days per week? Three days? Just mornings? What are your barriers to getting your 3- and 4-year-old into a quality preschool program? Further, preschool programs can be at a center or home-based. What would work best for your family?

You may also take our survey online or have questions answered at routtcountyunitedway.org.

Kate Nowak is executive director of Routt County United Way.

Preescolar para todos los niños en el Condado de Routt

De Kate Nowak, Directora Ejecutiva, Routt County United Way

United Way del Condado de Routt visualiza una comunidad donde nuestros niños y adultos triunfen por medio de educación, estabilidad de ingresos, y vidas saludables.

¿Por qué United Way es tan apasionado sobre el preescolar? Por qué la educación a una temprana edad tiende un mejor retorno de inversión que el mercado de valores. El retorno estimado de la inversión para la educación infantil de alta calidad es el diez por ciento. En comparación el rendimiento promedio de la inversión en el mercado de valores es de 7.2 por ciento citado por Katie Hamm, la Directora de Early Childhood Policy en el centro de American Progress Action Fund.

El objetivo de United Way en el condado de Routt en respecto a la educación preescolar es que cada niño de 3 a 4 años tenga acceso a la educación preescolar de buena calidad. La información que apoya esto dice que: el preescolar puede ayudar a combatir la delincuencia, el embarazo adolescente, y las tasas del abandono escolar andes de graduarse. Cuando los niños tienen el beneficio de una educación preescolar de alta calidad, tienen aumentos a sus habilidades cognitivos y sociales, que los prepara para comenzar la escuela. Esto significa, según a una investigación de la Universidad de Chicago, que estas habilidades fundamentales permiten a los niños a desarrollar su aprendizaje y conocimiento a través de la escuela y a su edad adulta.

Por el contario, un niño sin una educación preescolar tiene el 25 por ciento de probabilidad de dejar la escuela antes de graduarse y 70 por ciento más probable de ser arrestado por un crimen violento.

¿Porque la paga preescolar paga tan bien? Los niños que participan ocupan menos servicios en el curso de sus vidas. Los beneficios aparecen casi de inmediato, con una menor necesidad de educación especial y repetición de curso. Les cuesta a los contribuyentes aproximadamente $7,500 por niño, como escrito en el análisis Center for Child and Family Policy, Duke University. Con el tiempo la sociedad en su conjunto se beneficia cuando estos niños se convierten en adultos. Adultos que necesitan menos beneficios públicos y que tienen menos probabilidades de ser encarcelados.

Con tal profundidad y amplitud de la investigación sobre los beneficios indiscutibles de la educación preescolar, creemos que es posible para todos los niños del condado de Routt que tengan acceso al preescolar. Sabemos que en un momento dado hay aproximadamente 400 niños entre edades de nacimiento a cinco años de edad que no están en algún sistema de cuidado infantil o preescolar. ¿Dónde están estos niños? ¿Están recibiendo una educación de calidad de sus padres u otros programas desconocidos?

Es por esta razón que United Way en el condado de Routt está trabajando estrechamente con nuestros socios- Primeras Impresiones del condado de Routt, Fundación de Familia Craig-Scheckman, Fundación de Yampa Valley y con Comunidad Integrada para desarrollar y llevar a cabo una encuesta para los padres de niños pequeños. Nos gustaría obtener el máximo de respuestas en la encuesta como sea posible, con el fin de coleccionar más resultados representativos, así como para filtrar las mayores necesidades de nuestra área

Por lo tanto, si usted nos ve llegar a su vecindad, por favor abra la puerta y díganos cuáles son sus necesidades y preferencias para la educación de sus hijos pequeños. ¿Necesita preescolar cinco días a la semana? ¿Tres días? ¿Solo las mañanas? ¿Cuáles son sus barreras para conseguir un programa preescolar de calidad para su hijo de 3-4 años? Además los programas preescolares pueden estar en un centro en un hogar. ¿Qué funciona más para su familia?

También puede tomar nuestra encuesta en el internet u obtener respuestas a sus preguntas en RouttCountyUnitedWay.org.